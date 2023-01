Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy büßt am Dienstagvormittag ein

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 18,92 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 18,87 EUR. Mit einem Wert von 18,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 49.160 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,03 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,12 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 84,59 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 23,74 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 16.11.2022.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Siemens Energy am 07.02.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,339 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

