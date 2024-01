Siemens Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Siemens Energy

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 13,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 13,92 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,73 EUR ein. Mit einem Wert von 13,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.399.150 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 78,30 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 26.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 53,99 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,47 EUR.

Am 15.11.2023 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,04 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.180,00 EUR gelegen.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 05.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,342 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

Neue Analyse: DZ BANK bewertet Siemens Energy-Aktie mit Halten