Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag ohne große Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 13,94 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 13,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 13,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 13,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,81 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.045 Stück gehandelt.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 54,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,47 EUR.

Am 15.11.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,342 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

