Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 52,86 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 52,86 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 52,78 EUR. Bei 54,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 847.479 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (16,53 EUR). Mit Abgaben von 68,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,051 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 50,50 EUR angegeben.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent auf 8,94 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,806 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

