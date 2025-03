Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Montagnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 53,48 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 53,48 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 52,42 EUR. Bei 54,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.032.332 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 20,72 Prozent Luft nach oben. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 69,09 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,051 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 12.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,94 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.05.2025 gerechnet. Siemens Energy dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,806 EUR in den Büchern stehen haben wird.

