Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 25,53 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 25,53 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,34 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,85 EUR. Bisher wurden heute 1.063.290 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2024 auf bis zu 27,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 5,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,065 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,07 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Energy mit -0,26 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,28 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,452 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

XETRA-Handel DAX gibt zum Handelsende nach

Schwacher Handel: DAX fällt nachmittags zurück