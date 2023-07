Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 15,38 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 15,38 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 15,37 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1.917.541 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Gewinne von 61,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 33,36 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 22,36 EUR.

Am 15.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.028,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -1,166 EUR je Aktie aus.

