Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Montagnachmittag nach

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 15,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 15,30 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,29 EUR. Bei 15,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.297.136 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 33,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 21,74 EUR.

Am 15.05.2023 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,25 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 8.028,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 6.582,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.08.2023 erwartet. Am 05.08.2024 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -1,166 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens Energy abgeworfen

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen