Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag im Plus

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 15,88 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 15,88 EUR nach oben. Bei 15,91 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,82 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 67.788 Aktien.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 35,99 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 10,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,36 EUR.

Am 15.05.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,25 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.028,00 EUR – ein Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 6.582,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. Siemens Energy dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,166 EUR je Siemens Energy-Aktie.

