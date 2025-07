Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag im Aufwind

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 103,15 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 103,15 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 104,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 672.757 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,06 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,095 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,29 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 08.05.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,96 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,49 EUR fest.

