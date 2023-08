Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Mit einem Wert von 13,03 EUR bewegte sich die Siemens Energy-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 13,03 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,03 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 77.344 Stück.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 90,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Bei einem Wert von 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 27,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,53 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.506,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.279,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,696 EUR je Siemens Energy-Aktie stehen.

