Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 8,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 8,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 8,68 EUR. Mit einem Wert von 8,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.960.510 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Mit einem Zuwachs von 193,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (6,40 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,91 EUR.

Am 07.08.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,42 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent auf 7.506,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

2023 dürfte Siemens Energy einen Verlust von -4,227 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels fester

Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Montagnachmittag