Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy büßt am Vormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 8,22 EUR ab.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 8,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 8,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.480.024 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 201,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 22,08 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 19,34 EUR.

Am 07.08.2023 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Siemens Energy dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -4,227 EUR je Siemens Energy-Aktie in den Büchern stehen.

