Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 52,60 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:13 Uhr um 1,1 Prozent auf 52,60 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,60 EUR. Bei 53,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 270.881 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 10,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 18,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,21 EUR.

Am 08.11.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 EUR, nach 0,65 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.056,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Am 30.01.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

