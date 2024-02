Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers büßt am Donnerstagmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 51,80 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 51,80 EUR abwärts. Bei 51,66 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 531.086 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,12 Prozent. Am 14.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 14,31 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,99 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.056,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,24 EUR im Jahr 2024 aus.

