Siemens Healthineers Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens Healthineers

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 55,34 EUR nach.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 55,34 EUR nach. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,10 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 55,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 256.447 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,99 EUR.

Am 01.02.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Februar 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Siemens Healthineers-Aktie angepasst

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Kursplus

Freundlicher Handel: DAX am Donnerstagmittag freundlich