Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Mittag ab

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 13:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 55,46 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 55,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166.156 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,66 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 22,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 45,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2021). Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 18,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,38 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 03.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,87 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 23,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,07 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Siemens Healthineers am 03.02.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 02.02.2023 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

