Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Mittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 50,36 EUR nach oben.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 50,36 EUR. Bei 50,36 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 334.735 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2024 Kursverluste bis auf 47,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 6,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,24 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 07.05.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

