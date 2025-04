Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 50,20 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 50,20 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 50,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,10 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 35.984 Aktien.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 16,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 47,31 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 5,76 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,24 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 06.11.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,33 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Siemens Healthineers-Aktie im März 2025

Siemens Healthineers-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge