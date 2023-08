Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 52,64 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 52,64 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,60 EUR ab. Bei 52,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 19.367 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 9,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 23,40 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,04 EUR.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.346,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.068,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 04.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 1,99 EUR im Jahr 2023 aus.

Was Analysten von der Siemens Healthineers-Aktie erwarten

