Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 46,20 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 46,20 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 45,53 EUR. Bei 46,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 203.677 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 20,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,32 EUR am 24.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,96 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,43 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5.201,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.186,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.11.2024.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,03 EUR je Aktie.

