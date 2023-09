Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 45,86 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 45,86 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 45,53 EUR. Bei 46,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 321.999 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 21,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,65 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.201,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.186,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Siemens Healthineers bedeutet

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Siemens Healthineers-Investment abgeworfen