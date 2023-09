Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag leichter

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 45,89 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 45,89 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,82 EUR ab. Bei 46,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.090 Stück gehandelt.

Bei 58,08 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,32 EUR am 24.09.2022. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 13,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,96 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.201,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.186,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,04 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Siemens Healthineers bedeutet

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Siemens Healthineers-Investment abgeworfen