Kurs der Siemens Healthineers

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Vormittag freundlich

01.10.25 09:27 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 46,37 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
45,91 EUR -0,18 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 46,37 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,29 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.746 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 20,71 Prozent niedriger. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,13 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,08 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,29 EUR.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Siemens Healthineers-Aktie

Siemens-Aktie sichtlich auf Erholungskurs: Viertes Quartal wohl recht ordentlich

Siemens Healthineers-Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Siemens Healthineers-Aktie

Bildquellen: Siemens AG

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
