Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag mit Einbußen

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 45,95 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 45,95 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,85 EUR nach. Bei 46,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.846 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,40 Prozent. Am 14.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 3,39 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,32 EUR.

Am 02.08.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.201,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Börse Frankfurt in Rot: DAX schließt im Minus