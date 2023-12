Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Freitagvormittag seitwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 52,92 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 52,92 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,92 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 52,62 EUR. Bei 52,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.175 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 16,12 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,69 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.056,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,21 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

