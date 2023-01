Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag stabil

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 46,71 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.797 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,61 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 15,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,61 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 09.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.000,00 EUR – ein Plus von 16,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.164,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Dezember 2022: Experten empfehlen Siemens Healthineers-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Healthineers-Aktie taumelt: Siemens Healthineers prüft wohl weitere Zukäufe

Siemens Healthineers-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG