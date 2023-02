Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag auf Höhenflug

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 6,6 Prozent auf 52,46 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,26 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.204.740 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,44 EUR an. Mit einem Zuwachs von 14,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 40,32 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,11 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 62,39 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6.000,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.164,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

