Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 50,90 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,26 EUR. Bei 50,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.276 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,44 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,15 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,32 EUR ab. Abschläge von 26,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 62,39 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 09.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6.000,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5.164,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 02.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,07 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

