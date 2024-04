Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Dienstagvormittag schwächer

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 56,40 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 56,40 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 56,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,56 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.282 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 3,09 Prozent zulegen. Am 15.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 21,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,29 EUR.

Am 01.02.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.176,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

