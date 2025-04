Siemens Healthineers Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens Healthineers

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 49,36 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 49,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 371.749 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 18,48 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 4,15 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,24 EUR aus.

Am 06.11.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,48 EUR im Jahr 2025 aus.

