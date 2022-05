Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag Verlust reich

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 50,20 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 48,80 EUR. Bei 50,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 577.154 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 45,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,14 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,38 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 03.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.068,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.868,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 04.05.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,47 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

