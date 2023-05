Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 56,34 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 56,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 139.233 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 3,00 Prozent niedriger. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 61,52 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 02.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.077,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5.068,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens Healthineers am 10.05.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2024 erwartet.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

