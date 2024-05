Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 51,36 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 51,36 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,28 EUR nach. Bei 52,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 130.008 Aktien.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,18 Mrd. EUR – ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,08 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

