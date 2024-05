Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 51,14 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 51,14 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 51,14 EUR. Bei 52,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 291.425 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,69 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,29 EUR an.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,18 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,08 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags leichter

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX mittags auf grünem Terrain

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer