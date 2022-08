Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Siemens Healthineers

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 02.08.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 49,75 EUR. Bei 49,75 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 50,30 EUR. Zuletzt wechselten 12.873 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,66 EUR) erklomm das Papier am 09.12.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,47 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,20 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 15,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,95 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 03.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 5.068,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5.000,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Siemens Healthineers.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,28 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

