Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag weit abgeschlagen

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,9 Prozent auf 48,66 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,9 Prozent auf 48,66 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 48,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 830.641 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 19,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 17,14 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 60,04 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.346,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 02.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.11.2024 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

