Siemens Healthineers Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Siemens Healthineers

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,2 Prozent auf 49,04 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,2 Prozent auf 49,04 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 48,12 EUR. Mit einem Wert von 50,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.393.905 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,78 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,79 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,55 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.346,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 1,99 EUR im Jahr 2023 aus.

