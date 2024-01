Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittwochmittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 51,98 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 51,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 51,70 EUR. Bei 52,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.715 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 11,74 Prozent Luft nach oben. Am 14.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Abschläge von 14,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,21 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.056,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,23 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

