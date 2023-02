Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird am Freitagmittag ausgebremst

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 53,28 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 51,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,06 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 223.775 Aktien.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,44 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 13,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 40,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 32,14 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 63,02 EUR.

Am 02.02.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.077,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.164,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

