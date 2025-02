Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 53,56 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 53,56 EUR abwärts. Bei 53,56 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 320.401 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 8,55 Prozent Luft nach oben. Bei 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 11,67 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,65 EUR aus.

Am 06.11.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,28 Prozent gesteigert.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

