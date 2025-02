Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Siemens Healthineers

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 53,86 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 53,86 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.664 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 12,16 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,65 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,46 EUR je Aktie belaufen.

