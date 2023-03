Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Freitagvormittag

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 49,90 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 49,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,89 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.407 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.05.2022 auf bis zu 57,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,03 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 02.02.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.077,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 02.05.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 2,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

