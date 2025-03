Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 54,12 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,46 EUR. Bei 53,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 299.035 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 8,06 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 14,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,36 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,48 EUR je Aktie belaufen.

