Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 53,60 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 53,60 EUR. Bei 53,42 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,60 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 16.039 Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,31 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,36 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,33 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 07.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

