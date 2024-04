Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt Stellung am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 55,98 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 55,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 56,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 55,92 EUR. Bei 56,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 13.632 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 3,86 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,70 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,29 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 07.05.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

