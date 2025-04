Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,1 Prozent auf 47,52 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,1 Prozent auf 47,52 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,48 EUR. Bei 48,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 605.172 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 18,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 47,31 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 0,44 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 06.11.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,33 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,18 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 07.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 12.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Siemens Healthineers-Aktie im März 2025

Siemens Healthineers-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge