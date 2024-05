Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Freitagnachmittag an

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 52,00 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 52,00 EUR. Bei 52,30 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,40 EUR. Bisher wurden heute 144.653 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 11,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,63 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,29 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent auf 5,18 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,08 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

