Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 51,56 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 51,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.951 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Abschläge von 13,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,29 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,18 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,08 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,22 EUR je Aktie.

