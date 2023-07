Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 51,86 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,86 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 51,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.934 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Mit einem Kursverlust von 22,25 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,76 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.346,00 EUR gegenüber 5.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 02.08.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 1,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

So schätzen Analysten die Siemens Healthineers-Aktie ein

Siemens Healthineers-Aktie: Experten empfehlen Siemens Healthineers im Mai mehrheitlich zum Kauf

Siemens Healthineers-Aktie verliert: Siemens Healthineers steckt Millionenbetrag in Halbleiter-Fabrik